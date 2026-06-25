В Европарламенте ужаснулись недальновидностью Украины

Украинское правительство принимает неверные стратегические решения в отношении Польши, а поведение некоторых представителей украинской деловой и политической элиты является «неподобающим». Об этом изданию Rzeczpospolita заявил депутат Европейского парламента и экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Депутат заявил, что его возмущает недальновидность украинских политиков, которые принимают «неверные стратегические решения». И к этому добавляется «неподобающее поведение некоторых представителей украинской деловой и политической элиты», сказал он.

«Реальный источник проблемы — это сознательное решение высших украинских властей, которые признали, что Польша не является и не будет стратегическим партнером, и что украинское государство уже получило от Польши всю возможную помощь. <…> На мой взгляд, это ошибка, которая будет иметь очень негативные долгосрочные последствия для Украины», — отметил Дворчик.

Он добавил, что украинцы сейчас «не воюют» за Польшу или Европу, однако они дают Европе время «для надлежащей подготовки к обороне».

Кроме того, Дворчик сказал, что отношения Украины и Польше «некоторое время» еще будут оставаться напряженными, и последствия конфликта будут «ощущаться в долгосрочной перспективе».

Конфликт между Варшавой и Киевом случился из-за присвоения бригаде ВСУ названия в честь деятелей Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА). В итоге президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла, который является высшей награды республики. В знак солидарности с Зеленским от польских наград отказались дипломаты, глава офиса Зеленского и экс-президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Зеленский объяснил решение Навроцкого внутриполитической борьбой, однако президент Польши заявил, что конфликт не имеет отношения к внутренней политике страны.

Затем пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий отметил, что Украина работает над тем, чтобы снизить возникшую напряженность в отношениях с Польшей.

Ранее глава МИД Польши рассказал, зачем Варшаве вступление Украины в ЕС.