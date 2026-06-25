Песков: США знают, что нельзя достичь урегулирования при вовлеченности в войну

Украинским СМИ верить нельзя, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение о том, что США якобы разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории.

Представитель Кремля напомнил, что совсем недавно президент США Дональд Трамп публично заявил, что по завершении американской военной кампании в Иране он снова займется вопросом урегулирования конфликта на Украине. Песков подчеркнул, что Россия высоко оценивает эти усилия.

«Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон невозможно, и, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает,.. из этого и исходим», — сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что российская сторона ждет продолжения контактов с американскими переговорщиками по тематике украинского урегулирования.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения СМИ о том, что Трамп якобы дал добро Украине на ужесточение военных действий против России. Дипломат отметил, что это информация является всего лишь попыткой выдать желаемое за действительное.

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Ранее в Кремле заявили, что Россия ждет победы, а не выполнения договоренностей Анкориджа.