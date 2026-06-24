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Политика

Лавров оценил сообщения, что Трамп разрешил Киеву ужесточить военные действия против России

Лавров усомнился в правдивости сообщений об ударах ВСУ по РФ с разрешения Трампа
Сергей Гунеев/РИА Новости

Сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп дал добро Украине на ужесточение военных действий против России — попытка выдать желаемое за действительное. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», его слова приводит РИА Новости.

«Вчера «Киевская правда» заявила, что после встречи в Эвиане с Зеленским президент Трамп дал добро на ужесточение санкций против РФ, на ужесточение других форм давления и на ужесточение военных действий против российской территории, включая удары вглубь», — напомнил он.

Лавров отметил, что это не отражает действительность.

«Это скорее выдавать желаемое за действительность», — указал дипломат.

Лавров также заявил, что Россия не пойдет на уступки по Украине, как не сделала этого на Аляске. Он подчеркнул, что в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была достигнута договоренность о том, как завершить конфликт на Украине и перейти к переговорам.

Ранее в Кремле заявили, что Россия ждет победы, а не выполнения договоренностей Анкориджа.

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