«Мы придем туда, куда нужно». Путин — о ситуации на фронте, Зеленском и конфликте с Западом

Путин заявил, что российские военные почти взяли под контроль Константиновку

Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, 23 июня 2026 года

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов 23 июня сделал ряд заявлений о ходе спецоперации, ударах по территории РФ, перспективах переговоров с Украиной и отношениях с Западом. По словам главы государства, российские войска продолжают наступление по всей линии фронта, а попытки Киева перенести боевые действия на российскую территорию не меняют ситуацию на поле боя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Во время выступления перед выпускниками военных вузов Путин обратил особое внимание на то, что Украина наносит удары по гражданской инфраструктуре, чтобы создать в обществе сомнения в успехе российских вооруженных сил, отвлечь от ситуации на фронте .

Тем временем российские подразделения сохраняют инициативу и продолжают наступление, подчеркнул президент.

«Там же долбят ребята каждый день, каждый божий день. И мы придем туда, куда нужно», — сказал Путин.

Президент также заявил, что российские военнослужащие «мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, а армия продолжает «освобождать исторические земли» и защищать жителей страны.

По словам Путина, для атак ВСУ используются беспилотники, которые Украине массово поставляют с Запада .

«Хотят личной встречи, а потом — удар по Старобельску»

Отдельно Путин прокомментировал перспективы переговоров с Киевом и недавние обращения президента Украины Владимира Зеленского. По мнению российского лидера, подобные заявления не приближают стороны к диалогу.

«Нет, такие обращения не создают предпосылок. Они же к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал», — сказал глава государства.

В качестве примера Путин привел недавний удар по Старобельску. По его словам, призывы к личной встрече и переговорам противоречат подобным действиям.

«Они же постоянно об этом говорят: «Мы хотим личных встреч, хотим личной встречи». Ну и что? А через три дня удар по Старобельску. Как это понимать? Ну, что же здесь, какие же предпосылки для личных встреч и переговоров?» — заявил президент.

Путин также указал на разногласия сторон в оценке обстановки на линии боевого соприкосновения.

«Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку. Ну там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается. Они говорят: это серая зона. Замечательно, серая зона», — сказал президент.

Запад готовится к войне с Россией

Значительная часть выступления президента была посвящена отношениям России с НАТО и западными странами.

Путин заявил, что если раньше страны альянса ограничивались поддержкой Украины, то теперь на Западе все чаще открыто говорят о подготовке к возможному конфликту с Россией.

По словам президента, страны — члены НАТО продолжают наращивать военные расходы, а разговоры о якобы существующей российской угрозе используются для оправдания милитаризации европейских стран. Он отметил, что схема действий Запада очень проста.

«Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России», — заявил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия готова «оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы.

Параллели со Второй мировой войной

Во время выступления Путин напомнил о Мюнхенском сговоре 1938 года, когда Великобритания и Франция подписали соглашение с Адольфом Гитлером, проигнорировав предложения СССР создать единый антигитлеровский союз.

«Перед Второй мировой войной Советский Союз сделал все для того, чтобы предотвратить конфликт, и всем европейским державам предлагал заключить союз против агрессивного режима в Германии, против нацистского режима. Но все же уклонились и первыми начали заключать договоры с Гитлером», — сказал президент.

Путин также подчеркнул, что перед нападением на СССР в 1941 году нацистская Германия пыталась обвинить Советский Союз в подготовке агрессии .

Сегодня западные страны используют те же методы против России, искажая реальные причины конфликта, заявил президент.

О причинах противостояния

Говоря о причинах противостояния с Украиной и Западом, Путин вновь повторил позицию Москвы о том, что Россия долгое время пыталась добиться урегулирования дипломатическим путем.

Москва на протяжении восьми лет пыталась договориться, однако впоследствии была вынуждена встать на защиту жителей Донбасса, сказал он.

«Мы вынуждены были встать на защиту людей, которые там живут, которые русскими считают себя или частью русского мира, для которых русский язык родным является, они чувствуют себя частью этой истории. Это все привело к тому, что мы вынуждены были в конце концов сделать то, что сделали», — заявил президент.

Киев наносит удары, чтобы повлиять на туристический сезон

После встречи с выпускниками Путин провел оперативное совещание с членами правительства. Президент вновь заявил, что удары по гражданской инфраструктуре России связаны с ситуацией на фронте. По его мнению, Киев пытается компенсировать военные неудачи атаками по российским регионам.

По оценке Путина, положение дел для ВСУ стремительно ухудшается, украинская армия теряет территории и отступает на всех направлениях.

Главная задача атак — нанести ущерб российским энергоресурсам, сорвать туристический сезон (в частности, на юге страны и в Крыму) и посеять панику среди населения, подчеркнул президент.

«Пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон — о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят», — подчеркнул глава государства.

Путин дал кабмину и Минобороны поручение принять меры, чтобы свести к нулю последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру.