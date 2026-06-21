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Политика

В Кремле заявили, что Россия ждет победы, а не выполнения договоренностей Анкориджа

Ушаков: РФ не ждет выполнения анкориджских договоренностей, она ждет победы
Roman Naumov/Global Look Press

Россия ждет реализации собственных целей на Украине, а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках переговоров с США в Анкоридже. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.

По словам помощника Владимира Путина, РФ привержена тем пониманиям, которые обсуждались в Анкоридже, но «другая сторона, судя по всему... оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности».

Ушаков добавил, что на саммите в Анкоридже речь шла о том, что «одна сторона должна была выполнить одну часть работы, а вторая пройти другую часть пути».

На этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что реализация договоренностей, которые были достигнуты лидерами России и США во время встречи в Анкоридже, стала бы первым этапом прекращения конфликта и позволила бы начать согласование многих других деталей.

Ранее Зеленский высказался о возможных переговорах с Россией.

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