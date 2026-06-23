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Политика

Стало известно о реакции США на предложение союзников критиковать Россию

FP: США не стали критиковать Россию по просьбе союзников
Павел Бедняков/РИА Новости

США не стали критиковать Россию по просьбе европейских союзников, чтобы не помешать переговорам по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники из числа европейских должностных лиц.

«Один из европейских чиновников <...> просил Белый дом публично критиковать Россию в ответ на одно из ее действий, связанных с конфликтом на Украине. По словам чиновника, Белый дом отказался, опасаясь, что это может навредить мирным переговорам под руководством США», — говорится в публикации.

Другой европейский чиновник также отметил, что представители Белого дома в частном порядке давали понять, что не желают публично критиковать Россию из-за того, что это может навредить мирным переговорам по Украине.

В июне президент США Дональд Трамп призвал Россию заключить соглашение по Украине. Он отметил, что тема Ирана для американцев отошла «на второй план», и теперь Вашингтон сосредоточиться на урегулировании украинского конфликта.

Кроме того, Трамп пообещал, что Вашингтон добьется урегулирования конфликта на Украине.

Ранее власти Украины поверили в поддержку Трампа.

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