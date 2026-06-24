Для России сложилась благоприятная ситуация как на Украине, так и в Европе. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

«Представляют ли европейцы угрозу для России? Да ради Бога, конечно, нет. Шольц уже ушел. Макрон — следующий на очереди. <…> Просто наберитесь терпения. У России все под контролем на Украине. Ей не нужно предпринимать ничего радикального», — сказал Макговерн.

Он также заметил, что коррупция на Украине усугубляет и без того сложное положение страны. Аналитик предположил, что $90 млрд, выделенные Киеву, вероятнее всего пойдут прямо в карманы «печально известных своей коррупцией украинцев».

До этого Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет реализации собственных целей на Украине, а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках переговоров с США в Анкоридже. По словам помощника Путина, Москва привержена тем пониманиям, которые обсуждались в Анкоридже, но «другая сторона, судя по всему, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности».

Ранее в США заявили, что «совсем скоро» Россия будет контролировать весь Донбасс.