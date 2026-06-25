Экс-президент Польши призвал использовать перемирие для поддержки Украины

В конфликте на Украине в ближайшее время может наступить перемирие, которое европейцы должны использовать для поддержки Украины. Об этом заявил Александр Квасьневский, пишет «Европейская правда».

По его словам, Россия якобы не заинтересована в «реальном» и «справедливом» мире, но в ближайшее время может наступить перемирие.

«Я думаю, важно понять – и это мое мнение: что-то произойдет в ближайшие месяцы. Не мир. <…> Но я думаю, что мы близки к определенному перемирию, к новой ситуации», — заявил он.

Квасьневский уверен в том, что Россия во время перемирия будет проводить «реорганизацию вооруженных сил», производить оружие и «обучать северокорейских солдат». И поэтому ЕС должен эффективно использовать перемирие для поддержки Украины.

«Нам необходимо использовать это время для того, чтобы не словами, а делами поддержать Украину. Это означает переговоры с ЕС, это означает реальные инвестиции, хорошие проекты по восстановлению и сотрудничеству — всё, что только возможно. Мы должны подготовить всё это. Не говорить об этом, а должны иметь это на столе», — отметил он.

4 июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров по Украине не нужно приостанавливать боевые действия. 23 июня Путин отметил, что мирные переговоры по урегулированию конфликта были прерваны по инициативе Киева, который наносит удары по России с целью создать для себя «благоприятные условия» в случае возобновления диалога. Также российский лидер подчеркнул, что Россия готова к переговорам на базе стамбульских договоренностей.

Кроме того, 23 июня постпред Украины в ООН Андрей Мельник сообщил о готовности Киева к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения.

Ранее в США допустили, что Украина запросит перемирие в ближайшее время.