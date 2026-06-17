В США допустили, что Украина запросит перемирие в ближайшее время

Поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов и Европы ослабевает, и вскоре у Киева может не остаться иных вариантов, кроме как просить о перемирии. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Он назвал «бредом» идею о том, что Украину ждет «радужное будущее» в плане получения оружия. США находятся не в том положении, а несколько стран Европы уже заявили президенту Владимиру Зеленскому, что не будут оказывать помощь. Поддержка начинает ослабевать, утверждает профессор.

При этом эксперт усомнился, что достичь дипломатического решения конфликта Москвы и Киева все же удастся.

«Дипломатического решения не будет, пока Украина не окажется в ситуации, когда у нее не останется иного выбора, кроме как поднять руки и просить о перемирии», — заявил Миршаймер.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что американский лидер Дональд Трамп не станет союзником Евросоюза в переговорах с Россией. Эксперт заявил, что администрация Дональда Трампа старается найти внешнеполитическое направление, на котором можно достичь успеха после «провала» в Иране. При этом он подчеркнул, что есть «очень серьезные противоречия» по переговорам между Соединенными Штатами и Европой.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предупредил, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал.

Ранее Трамп оценил потери Украины в конфликте с Россией.