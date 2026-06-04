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Политика

Путин заявил, что для начала переговоров по Украине не нужна приостановка боевых действий

Путин: для переговоров по Украине не нужно приостанавливать боевые действия
Сергей Бобылев/РИА Новости

Для начала переговоров по Украине не нужно приостанавливать боевые действия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2026).

«По поводу приостановки боевых действий для того, чтобы начать переговоры [по Украине]. Для того чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Ну нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались», — сказал он.

Путин напомнил, что Вооруженные силы России ежедневно освобождают все новые и новые населенные пункты в зоне проведения специальной военной операции.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к Путину с просьбой определить дату личной встречи, чтобы «закончить эту войну». В качестве предполагаемых мест украинский президент выделил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, следует из обращения. Контроль за соблюдением перемирия могли бы обеспечить США, уточнил Зеленский.

До этого Путин рассказал, что на подписании мира сказал бы украинскому президенту: «Слава богу, что все это закончилось». Кроме того, он дал понять, что, несмотря на вопросы легитимности Зеленского у РФ, мог бы подписать с ним соглашение. Главное, подчеркнул глава государства, «было бы желание», а чтобы его оформить, способ можно найти.

Ранее Путин заявил, что Москва готова на компромиссы по украинскому вопросу.

 
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