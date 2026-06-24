Лавров допустил разрешение конфликта на Украине при помощи дипломатии

Конфликт на Украине все еще можно решить при помощи политико-дипломатических методов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», чьи слова приводит РИА Новости.

«Я убежден, что урегулировать ситуацию вокруг Украины политико-дипломатическими способами вполне еще возможно», — подчеркнул Лавров.

До этого Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет реализации собственных целей на Украине, а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках переговоров с США в Анкоридже. По словам помощника Путина, Москва привержена тем пониманиям, которые обсуждались в Анкоридже, но «другая сторона, судя по всему, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности».

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства отмечал, что Россия готова к проведению мирных переговоров с Украиной, «но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле».

Ранее Зеленский высказался о возможных переговорах с Россией.