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Политика

Зеленский высказался о возможных переговорах с Россией

Зеленский заявил, что раунды переговоров с Россией возобновятся
Mindaugas Kulbis/AP

Украина может возобновить переговоры с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Я думаю, что раунды переговоров с российской стороной возобновятся», — написал он.

По словам лидера Украины, вопрос заключается в том, в каком это будет формате.

«Европейцы выступают за то, чтобы это был совместный трек с американцами. И все также поддерживают трек, который мы предложили», – добавил Зеленский.

19 июня президент Украины заявил, что страна рассчитывает завершить конфликт до наступления зимы за счет дипломатических усилий и усиления давления на Россию. По его словам, если боевые действия продолжатся еще одну зиму, Киеву потребуется отдельный пакет поддержки — поставки газа, дизельного топлива, энергетического оборудования и как минимум 300 ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Зеленский также заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

16 июня глава МИД Германии Йоханн Вадефуль предположил, что новые переговоры Украины с Россией при участии стран Евросоюза могут начаться этим летом.

Ранее в США раскрыли, на каких условиях завершится конфликт на Украине.

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