Кремль анонсировал скорые переговоры Путина и Лукашенко

Песков: Путин и Лукашенко в ближайшее время проведут переговоры

Президенты Российской Федерации и Республики Белоруссия Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшее время проведут переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Скоро будут контакты, мы сообщим», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков уточнил, что приезд белорусского президента в Москву не запланирован.

Накануне Лукашенко анонсировал свою длительную зарубежную поездку и встречу с Путиным.

На прошлой неделе во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Лукашенко заявил, что намерен обсудить с Путиным проблемные вопросы. По его словам, между ними есть договоренность, что если «правительства что-то не решают, то это остается во внимании двух президентов».

2 июня президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор, во время которого, как сообщал Кремль, обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия.

Ранее в Кремле прокомментировали угрозы Зеленского в адрес Белоруссии.