Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Уточняется, что собеседники обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия.

29 мая Путин и Лукашенко встретились на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане. Встреча лидеров состоялась после заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС). Президент России признался, что «заговорился» с белорусским лидером, но не стал раскрывать, какие конкретно темы они обсудили.

На заседании совета Путин отметил, что в странах ЕАЭС постепенно формируется полноценное единое экономическое пространство. По словам главы государства, ключевые макроэкономические показатели участников объединения демонстрируют положительную динамику.

Ранее Путин рассказал о хлебе, который Лукашенко привез с собой в Москву 9 мая.