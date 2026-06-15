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Политика

Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным для обсуждения проблем

Лукашенко планирует встретиться с Путиным для обсуждения проблемных вопросов
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшее время для обсуждения проблемных вопросов. Об этом он заявил во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который находится с визитом в Белоруссии, передает «БелТА».

«В ближайшее время мы договорились, что мы встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются», — сказал Лукашенко.

По его словам, между ними есть договоренность, что если «правительства что-то не решают, то это остается во внимании двух президентов».

Белорусский лидер добавил, что практически ежедневно находится в контакте с Путиным.

Лукашенко планирует встречу с Сергеем Лавровым, чтобы обсудить международную ситуацию и определить направление внешней политики.

2 июня президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор, во время которого, как сообщал Кремль, обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия.

Ранее Лукашенко вспомнил, как Путин угощал его козьим молоком.

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