В Кремле прокомментировали угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Пресс-секретарь российского президенте Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал угрозы со стороны президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии.

По его словам, в ближайшее время планируется организовать встречу президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которой они получат возможность обсудить этот и другие вопросы.

«Ну так, конечно, угрозы абсолютно, абсолютно агрессивная, ..., вмешательство во внутренние дела другой страны. А посягательство на суверенитет другой страны. Ну, у нас нет никакого сомнения, что руководство Белоруссии, сама Белоруссия в состоянии свой суверенитет обеспечить», — отметил Песков.

19 июня Зеленский дал Лукашенко неделю, чтобы отвести от украинской границы технику, которая якобы помогает корректировать удары по объектам на территории Украины.

Зеленский заявил: если Минск не отведет данную технику, это «сделаем мы».

Кроме того, президент Украины прокомментировал извинения со стороны Лукашенко, сказав, что «никто не обижается просто на слова».

15 июня белорусский лидер сообщил, что жесткие высказывания в адрес Владимира Зеленского вызваны его угрозами нанести удары по Белоруссии и попыткой провоцировать белорусов.

Ранее Зеленский язвительно прокомментировал предложение Лукашенко о встрече.