Лукашенко предупредил, что надолго покинет Белоруссию

БЕЛТА: Лукашенко сообщил о предстоящей поездке за границу и встрече с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал свою длительную зарубежную поездку и встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава государства заявил на встрече с премьер-министром Александром Турчиным, сообщает БЕЛТА.

Поводом для обсуждения стали недавние визиты премьера в Узбекистан и Россию. Лукашенко поинтересовался результатами переговоров Турчина с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, отметив, что они особенно важны перед его собственной встречей с президентом России.

Белорусский лидер поручил премьеру заняться подготовкой к предстоящему XIII Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет в Минске и Минской области, поскольку сам отправляется в длительную командировку за рубеж. После возвращения он пообещал обсудить с Турчиным итоги поездки и дальнейшие планы.

Свои планы по поводу встречи с Путиным для обсуждения актуальных вопросов международной повестки Лукашенко анонсировал еще неделю назад, когда в Минск с визитом приезжал глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом белорусский лидер подчеркивал, что находится в контакте с российским коллегой практически в ежедневном режиме.

Ранее Лукашенко вспомнил, как Путин напоил его молоком.