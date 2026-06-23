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Политика

Кубилюс потребовал включить Украину в оборонный союз ЕС

Еврокомиссар Кубилюс потребовал включить Украину в оборонный союз ЕС
Mindaugas Kulbis/AP

Украина должна стать частью оборонного союза ЕС и частью архитектуры безопасности континента. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, чьи слова приводит Reuters.

«Трудно понять, почему мы в Европе не считаем интеграцию вооруженных сил Украины в нашу европейскую оборонную архитектуру жизненно важным делом», — сказал Кубилюс.

Он сообщил, что Еврокомиссия, скорее всего, представит первые предложения по дальнейшей интеграции европейского оборонного рынка на следующей неделе «с подробным анализом и последующими шагами».

«В конце этого года мы представим предложение об изменении правил оборонных закупок, а также других рыночных правил», — сказал еврокомиссар.

До этого еврокомиссар призвал понять, что интеграция Украины в ЕС является «нашим стратегическим жизненно важным интересом, и это напрямую связано с нашим стратегическим интересом в ближайшем будущем стать обороноспособными и готовыми сдерживать возможные российские атаки».

Он особо отметил важность интеграции украинских и европейских оборонно-промышленных возможностей.

Ранее в Германии сочли, что Европа идет по пути Третьего рейха в борьбе с Россией.

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