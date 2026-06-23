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Политика

В Еврокомиссии высказались по поводу конфликта Польши и Украины

Спикер ЕК Пиньо: споры Украины и Польши подрывают европейское единство
Shutterstock

Конфликт Польши и Украины подрывает политическое единство Евросоюза и играет на руку России. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет Euronews.

«Если мы чему-то и научились за последние пять лет противостояния <…>, так это тому, что единство — наш самый сильный инструмент, и что всё, что подрывает это единство, включая споры, в данном случае, между государством-членом и Украиной, не приносит пользы», — заявила в Пиньо.

По ее словам, в подобных ситуациях Россия является «довольным наблюдателем», и поэтому ЕС не стоит играть Москве «на руку». Пиньо также отметила, что Еврокомиссия готова сделать «все необходимое» для того, чтобы обострение отношений Польши и Украины не помешало проведению конференции в Гданьске 25-26 июня, где планируется обсудить восстановление Украины.

«Мы уверены в успехе продолжающихся переговоров между Польшей и Украиной и убеждены, что проблема будет решена», — отметила она.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения одному из подразделений ВСУ названия в честь деятелей Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России).

Зеленский заявил, что Навроцкий обостряет конфликт с Украиной и хочет сорвать конференцию в Гданьске. Затем стало известно, что вместо Зеленского на конференцию в Гданьске отправится премьер-министр Украины Юлия Свириденко. При этом жена украинского президента Елена Зеленского также может принять участие в конференции в Гданьске.

Ранее в Польше призвали готовиться к войне с Украиной.

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