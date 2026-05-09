Военнослужащие КНДР прошли строем по Красной площади

Telegram-канал «SHOT»

Расчет военнослужащих КНДР впервые прошел по Красной площади на параде Победы в составе парадных расчетов российских военнослужащих.

По Красной площади военнослужащие Корейской народной армии прошли вместе с российскими военнослужащими, а не замыкая пеший строй как иностранные участники парада.

До этого солдаты КНДР вместе с российскими подразделениями принимали участие в освобождении Курской области от украинских вооруженных формирований.

Как подчеркивал лидер КНДР Ким Чен Ын, даже на чужбине солдаты корейской армии помнили о родине, они бросались в атаку, помня о чести.

Парад в честь 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне прошел в Москве. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию мероприятия.

Впервые в этом году военная техника не участвовала в параде. В Минобороны РФ сообщили, что это связано с текущей оперативной обстановкой.

Ранее работу российских военных на СВО впервые показали на параде Победы.

 
