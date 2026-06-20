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Политика

Украину призвали разработать новую идеологию

Мендель: Украина должна стать мостом между Западом и Востоком
Efrem Lukatsky/AP

Украине нужно разработать новую национальную идеологию, согласно которой страна должна стать «мостом» между Востоком и Западом. Об этом бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала в соцсети X.

«Украине необходимо разработать новую национальную идеологию — идеологию пограничной страны (нации—моста), которая может сбалансировать менталитет, культуру и интересы как Запада, так и Востока, одновременно восстанавливая прочные торговые отношения с ними», — отметила она.

По словам Мендель, Киев должен вернуться к «своей традиционной дипломатической школе» и заниматься «разумной, интеллектуальной дипломатией», а не выбирать «радикальную, эмоционально манипулятивную риторику, которая только углубляет разногласия и ухудшает ситуацию».

Экс-пресс-секретарь Зеленского считает, что Украине будет нелегко перестроиться «после стольких трагедий». Однако сейчас страна стоит перед «фундаментальным выбором», и Украина либо продолжит «оставаться в плену прошлых обид» с риском исчезновения украинского народа, либо же Киев «сознательно» выберет будущее, «которое стоит строить», написала она.

До этого мэр Ивано-Франковска Иван Марцинкив отметил, что на Украине упало количество рожденных детей как в прифронтовых, так и в тыловых районах, в стране происходит депопуляция, и стоит вопрос, сможет ли Украины выжить как государство. Также он призвал власти «осторожно» относиться к идеологиям, которые подменяют понятие семьи и приводят к сокращению рождаемости.

В мае экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что стране нужно на восстановление 10 лет мирного существования, иначе страна может стать похожей на Ливан.

Ранее Мендель рассказала, почему нельзя доверять Зеленскому.

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