Путин оценил, во сколько обойдется восстановление Украины

Сотни миллиардов евро нужны для восстановления экономики Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Европейские эксперты знают, сколько денег и в какие сроки — речь идет о сотнях миллиардов евро — нужно для восстановления экономики Украины», — сказал Путин.

В мае экс-глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украине нужно 10 лет мирного существования, иначе она может стать похожей на Ливан. По его словам, в случае прекращения огня страна за 10 лет может пройти путь, аналогичный постсоветской Польше, однако в противном случае Украину может ждать мрачное будущее.

В апреле украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на данные международной консалтинговой компании McKinsey написало, что Украине для восстановления потребуется более $800 млрд, однако привлечь такие деньги мешают высокие военные и экономические риски.

Ранее Украину предложили восстанавливать по образцу Южной Кореи.