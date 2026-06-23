Госдолг Украины превысил размер годового ВВП

Государственный долг Украины к концу апреля достиг почти 105% номинального валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на расчеты, выполненные на основе данных министерства финансов Украины.

По состоянию на 30 апреля объем государственного долга составил 9,345 трлн гривен, или $212,1 млрд. С начала года показатель увеличился на 3,3%. При этом номинальный ВВП Украины по итогам прошлого года оценивался в 8,931 трлн гривен, или $202,6 млрд. Таким образом, соотношение государственного долга к ВВП достигло 104,6%.

Как отметило агентство, это выше показателя, зафиксированного в конце 2025 года, когда государственный долг составлял 101,2% ВВП.

Рост долговой нагрузки продолжается уже несколько лет. Если по итогам 2021 года государственный долг Украины соответствовал 48,9% ВВП, то к концу 2022 года этот показатель увеличился до 78,4%, в 2023 году — до 84,4%, а в 2024 году достиг 91,2%.

До этого министерство финансов Украины сообщило, что республика достигла соглашения с кредиторами о переносе сроков платежей по государственному долгу до 2030 года. После завершения указанного периода выплаты отсроченных сумм будут производиться равными полугодовыми платежами в течение 2035-2039 годов с учетом капитализации процентов.

Кроме того в апреле директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер сообщил, что Украина ищет $135 млрд финансирования в ближайшие четыре года для покрытия дефицита бюджета.

Ранее в Китае заявили о возможном банкротстве Украины.