Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Экс-глава МИД Украины рассказал, сколько лет нужно стране на восстановление

Экс-глава МИД Украины Кулеба: страна может стать похожей на Ливан
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украине на восстановление нужно 10 лет мирного существования, иначе она может стать похожей на Ливан. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет Kiev Post.

По его словам, в случае прекращения огня за 10 лет страна может пройти путь, аналогичный постсоветской Польши, однако в противном случае Украину может ждать мрачное будущее.

«Украине нужно 10 лет внутреннего мира. Без стабильности Украина может превратиться в нечто, большее похожее на Ливан», — отметил он.

Кулеба также выразил уверенность в том, что Украина все-таки вступит в Евросоюз, так как это уже «не просто технический момент», а «политический процесс».

В апреле украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на данные международной консалтинговой компании McKinsey написало, что Украине для восстановления понадобится более $800 млрд, однако привлечь эту сумму будет крайне сложно из-за высоких военных и экономических рисков.

В апреле премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что Украина по итогам конфликта с Россией должна получить гарантии безопасности и план восстановления страны. Также в апреле еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сказал, что для успешного восстановления Украины стране нужно как можно быстрее присоединиться к единому европейскому рынку.

Ранее бывшая соратница Зеленского рассказала, что на самом деле нужно Украине.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!