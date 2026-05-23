Экс-глава МИД Украины рассказал, сколько лет нужно стране на восстановление

Украине на восстановление нужно 10 лет мирного существования, иначе она может стать похожей на Ливан. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет Kiev Post.

По его словам, в случае прекращения огня за 10 лет страна может пройти путь, аналогичный постсоветской Польши, однако в противном случае Украину может ждать мрачное будущее.

«Украине нужно 10 лет внутреннего мира. Без стабильности Украина может превратиться в нечто, большее похожее на Ливан», — отметил он.

Кулеба также выразил уверенность в том, что Украина все-таки вступит в Евросоюз, так как это уже «не просто технический момент», а «политический процесс».

В апреле украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на данные международной консалтинговой компании McKinsey написало, что Украине для восстановления понадобится более $800 млрд, однако привлечь эту сумму будет крайне сложно из-за высоких военных и экономических рисков.

В апреле премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что Украина по итогам конфликта с Россией должна получить гарантии безопасности и план восстановления страны. Также в апреле еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сказал, что для успешного восстановления Украины стране нужно как можно быстрее присоединиться к единому европейскому рынку.

