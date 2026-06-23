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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
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Политика

Израиль обвинили в «вопиющем» нарушении режима прекращения огня в Ливане

Хезболла обвинила Израиль в нарушении перемирия в Ливане
Louisa Gouliamaki/Reuters

После относительного затишья в Ливане шиитская организация «Хезболла» обвинила Израиль в нарушении режима прекращения огня на юге страны. Об этом пишет Sky News со ссылкой на сообщение «Хезболлы».

Государственное информационное агентство NNA сообщило, что израильские солдаты открыли огонь по группе людей возле бульдозера, который расчищал дорогу в одном из районов города Набатия-эль-Фаука. «Хезболла» заявила, что мирные жители занимались расчисткой дорог и извлечением тел из-под завалов.

«В результате вероломного нападения вражеской армии не выжили двое мирных жителей, один из которых был муниципальным служащим, и несколько человек получили ранения», — сказано в сообщении «Хезболлы».

При этом в заявлении не говорилось о том, будут ли предприняты ответные меры.

Израильские военные заявили, что удар был нанесен по террористам, которые представляли «непосредственную угрозу» для солдат в районе хребта Али аль-Тахер на юге Ливана, то есть в пределах той территории, которую Израиль объявил «зоной безопасности».

В начале июня Израиль и Ливан при посредничестве США договорились прекратить огонь. 20 июня вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США стремятся обеспечить устойчивое прекращение огня в Ливане. Тогда же сообщалось, что власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях.

19 июня израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль не станет выводить свои войска с контролируемых приграничных территорий на юге Ливана.

Ранее востоковед исключил прекращение ударов Израиля по Ливану.

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