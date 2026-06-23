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Политика

Путин раскритиковал письмо Зеленского

Путин: письмо Зеленского не создает предпосылок к переговорам по Украине
Reuters/РИА Новости

Письмо президента Украины Владимира Зеленского не создает предпосылок к мирным переговорам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА Новости.

Газета Financial Times писала, что Зеленский передал послание Путину через российского бизнесмена Романа Абрамовича.

По словам российского лидера, такие обращения сводятся к тому, чтобы создать какой-то конфликтный потенциал.

Путин напомнил, что через три дня после получения письма от Зеленского Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по общежитию колледжа в Старобельске (ДНР).

«Вот он (Зеленский — прим. ред.) направил эту бумажку, они же постоянно об этом говорят: «Мы хотим личной встречи, хотим личной встречи». Ну и что? А через три дня удар по Старобельску, как это понимать?» — сказал президент РФ.

Также 4 июня на официальном сайте президента Украины появилось открытое письмо Зеленского Путину, в котором он предложил закончить военный конфликт «честно и достойно».

Путин ответил на письмо публично во время выступления на ПМЭФ. Он заявил, что не видит смысла в личных контактах с Зеленским до достижения договоренностей по урегулированию конфликта.

Ранее эксперт оценила поведение Зеленского после отправки письма Путину.

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