Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Нашкодил»: эксперт оценила поведение Зеленского после отправки письма Путину

Психолог Шевченко: у Зеленского отсутствует взвешенная политическая позиция
Peter Dejong/AP

Психолог, физиогномист, коуч по адаптивному интеллекту Надежда Шевченко в интервью Tsargrad.tv прокомментировала интервью украинского лидера Владимира Зеленского западным СМИ, в котором он рассказал об открытом письме, адресованном президенту России Владимиру Путину.

По мнению эксперта, Зеленский демонстрирует отсутствие взвешенной политической позиции.

«Здесь видно по невербальным признакам, что у человека, несмотря на его статус главы государства, выражение нашкодившего подростка. И состояние, мол хи-хи-хи, я вот тут кому-то там насолил, нашкодил. Это выглядит настолько инфантильно. И все абсолютно невербальные сигналы об этом говорят», — отметила Шевченко.

Есть ощущение, что Зеленский отправил письмо будто бы на спор, либо его одобрили более статусные его друзья, добавила она.

4 июня на официальном сайте президента Украины появилось открытое письмо Зеленского Путину, в котором он предложил закончить военный конфликт «честно и достойно».

В письме Зеленский также призвал российского лидера определить дату переговоров и провести личную встречу. На время диалога украинская сторона готова полностью прекратить огонь, следует из обращения. Контроль за соблюдением перемирия могли бы обеспечить США, считает глава республики.

Путин ответил на письмо публично во время выступления на ПМЭФ. Он заявил, что не видит смысла в личных контактах с Зеленским до достижения договоренностей по урегулированию конфликта.

Ранее эксперт объяснил, кто на самом деле мог написать письмо Путину от лица Зеленского.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!