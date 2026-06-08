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Политика

Стало известно о передаче еще одного письма Зеленского Путину

FT: Зеленский передал послание Путину через бизнесмена Абрамовича
Global Look Press/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский передал послание президенту России Владимиру Путину через российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Отмечается, что в конце мая украинский лидер обратился к миллиардеру с просьбой передать главе РФ послание о готовности к личной встрече. Согласно информации издания, в письме речь шла о возможности провести двусторонний саммит, который мог бы стать первой личной встречей президентов Украины и России с начала специальной военной операции.

Автор статьи пишет, что содержание переданного Абрамовичем письма близко по содержанию к открытому письму Зеленского Путину.

4 июня на официальном сайте президента Украины появилось открытое письмо Зеленского Путину, в котором он предложил закончить военный конфликт «честно и достойно». В письме Зеленский также призвал российского лидера определить дату переговоров и провести личную встречу. На время переговоров украинская сторона готова полностью прекратить огонь, следует из обращения. Контроль за соблюдением перемирия могли бы обеспечить США, считает Зеленский.

Путин ответил на письмо публично во время выступления на ПМЭФ. Он заявил, что не видит смысла в личных контактах с Зеленским до достижения договоренностей по урегулированию конфликта.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ назвал письмо Зеленского Путину провокацией.

 
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