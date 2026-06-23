Ушаков: попытки Евросоюза выйти на контакт с российской стороной были

Со стороны Евросоюза (ЕС) были попытки наладить контакты с Россией. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Какие-то были, конечно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

9 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что предпочел бы видеть бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в роли переговорщика с Россией со стороны ЕС. Однако глава евродипломатии Кая Каллас отвергла это предложение, назвав немецкого политика «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний». Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц также не одобрил инициативу, заявив, что региональное содружество само определит, кого сделать переговорщиком.

При этом Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника писало, что Кая Каллас исключила себя как возможного переговорщика в диалоге с Россией. Как отмечается в материале, из-за своей агрессивной риторики в отношении Москвы Каллас не сможет добиться соглашения с Россией.

Ранее Каллас назвала условие для начала переговоров о мире на Украине.