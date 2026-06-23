Министр иностранных дел Сергей Лавров усомнился «умственное здоровье» представителей Европы после их слов по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

23 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что саммит «Большой семерки» (G7) во французском Эвиане показал, что произошла некоторая смена ролей в странах Запада «в разыгрываемой ими украинской драме». Он уточнил, что речь идет о «пересменке» тактического характера.

19 июня стало известно, что Лавров подготовил статью, посвященную причинам украинского кризиса и вопросам европейской безопасности. В материале министр заявил, что опыт переговоров с европейскими странами свидетельствует о том, что они использовали переговорный процесс как дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов. Однако издание Politico Europe отменило публикацию статьи в последний момент.

Позднее депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что отказ европейской редакции Politico от размещения авторского материала главы российского МИД Сергея Лаврова обусловлен стремлением издания следовать курсу на информационную изоляцию России. Картайзер предположил, что в редакции могли испугаться обвинений в симпатиях к российской позиции или распространении «дезинформации», что повлекло бы за собой серьезные репутационные потери.

Ранее Лавров объяснил, зачем Европа хочет «подморозить» конфликт на Украине.