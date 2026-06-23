Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лавров поставил под сомнение умственное здоровье европейских политиков

Лавров усомнился в умственном здоровье представителей ЕС после слов об Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел Сергей Лавров усомнился «умственное здоровье» представителей Европы после их слов по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

23 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что саммит «Большой семерки» (G7) во французском Эвиане показал, что произошла некоторая смена ролей в странах Запада «в разыгрываемой ими украинской драме». Он уточнил, что речь идет о «пересменке» тактического характера.

19 июня стало известно, что Лавров подготовил статью, посвященную причинам украинского кризиса и вопросам европейской безопасности. В материале министр заявил, что опыт переговоров с европейскими странами свидетельствует о том, что они использовали переговорный процесс как дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов. Однако издание Politico Europe отменило публикацию статьи в последний момент.

Позднее депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что отказ европейской редакции Politico от размещения авторского материала главы российского МИД Сергея Лаврова обусловлен стремлением издания следовать курсу на информационную изоляцию России. Картайзер предположил, что в редакции могли испугаться обвинений в симпатиях к российской позиции или распространении «дезинформации», что повлекло бы за собой серьезные репутационные потери.

Ранее Лавров объяснил, зачем Европа хочет «подморозить» конфликт на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!