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Политика

В Европе объяснили, почему Politico не опубликовало статью Лаврова

Политик Картайзер: Politico побоялось разрушить стену молчания вокруг России
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Отказ европейской редакции Politico от размещения авторского материала главы российского МИД Сергея Лаврова обусловлен стремлением издания следовать курсу на информационную изоляцию России. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер.

«Возможно, там опасались обвинений в отходе от официального нарратива, в предательстве Украины, в распространении дезинформации и тому подобном», — считает депутат.

Картайзер предположил, что в редакции могли испугаться обвинений в симпатиях к российской позиции или распространении «дезинформации», что повлекло бы за собой серьезные репутационные потери. По словам евродепутата, издание предпочло избежать потенциальных претензий и оправданий, которые могли бы поставить под угрозу их привилегии или доступ к официальным источникам.

Как отмечается, Politico Europe незадолго до выхода в свет отказалось публиковать материал за авторством Сергея Лаврова под заголовком «Украина, Европа и глобальная безопасность». В конечном итоге текст был размещен на портале МИД России и в профильном журнале «Международная жизнь».

Ранее Лавров объяснил, зачем Европа хочет «подморозить» конфликт на Украине.

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