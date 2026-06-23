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Политика

Ушаков обвинил Европу в стремлении нанести стратегическое поражение России

Ушаков: в разыгрываемой Западом украинской драме произошла смена ролей
Алексей Даничев/РИА Новости

Саммит «Большой семерки» (G7) во французском Эвиане показал, что произошла некоторая смена ролей в странах Запада «в разыгрываемой ими украинской драме». Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, выступая на «Примаковских чтениях», передает ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о «пересменке» тактического характера.

Ушаков напомнил, что когда только начиналась специальная военная операция России на Украине, закоперщиком политической, военной помощи Киеву выступили США. По его словам, именно при администрации бывшего президента Джо Байдена Вашингтон задавал градус русофобии.

При нынешней президентской администрации американцы выстраивали линию с определенными нюансами, предпринимали посреднические усилия, которые способствовали, в частности, проведению переговорных раундов по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле и в Женеве. И тогда на какое-то время страны Европы взяли на себя инициативу нанести стратегическое поражение России, добавил Ушаков.

Ранее Юрий Ушаков заявлял, что Запад делает ошибку, рассчитывая нанести поражение России.

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