Издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи министра иностранных дел России Сергей Лаврова. Полный текст статьи «Украина, Европа и глобальная безопасность» размещен на официальном сайте ведомства.

«Эта статья Сергея Викторовича Лаврова изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена», — пояснили в МИД РФ.

18 июня Лавров на полях саммита Россия — АСЕАН заявил, что Москва продолжит наносить массированные групповые удары по объектам, имеющим военное значение для Украины. Министр напомнил, что ранее президент России Владимир Путин поручил регулярно совершать такие атаки по ключевым военным и инфраструктурным целям на украинской территории. Эти шаги должны стать ответом на атаку Вооруженных сил Украины на Московский регион, подчеркнул Лавров.

До этого Лавров, комментируя заявление министр обороны Украины Михаила Федорова о планах превратить Крым в «остров», поинтересовался, каким образом он хочет это сделать. На любой беспилотник есть «противоядие», отметил министр. Он добавил, что Федорову следует «освоиться», поскольку он «недавно в должности».

Ранее Лавров заявил об умении Зеленского играть «на публику и еще на фортепиано».