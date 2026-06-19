«Катастрофические последствия»: Лавров предупредил НАТО об угрозе ядерных ударов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что из-за действий стран НАТО может произойти прямое столкновение России и альянса, которое быстро перерастет в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями. Он призвал пересмотреть европейскую архитектуру безопасности. В начале июня замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва может применить ядерное оружие в случае посягательства агрессоров на территорию России. По его словам, к этому предупреждению надо относиться максимально серьезно.

Прямое столкновение НАТО и России приведет к обмену ядерными ударами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» для издания Politico. Текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

В статье Лавров отметил, что лидеры Европы хотят спасти украинскую администрацию под руководством Владимира Зеленского, чтобы использовать Украину как плацдарм для продолжения борьбы с Россией. Глава МИД написал, что страны Евросоюза хотят достигнуть «боеготовности» для конфликта с Россией в Европе к 2030 году и рассматривают Украину как основу будущих вооруженных сил ЕС, автономных от США и НАТО.

По его словам, Европа «продолжает грезить экспансией» и планирует, помимо Украины, осваивать Молдавию, а также «втягивает в свою орбиту» Армению. Кроме того, он напомнил, что Североатлантический альянс расширился на восток после принятия в НАТО Финляндии и Швеции.

«Такая ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», — предупредил министр.

Лавров подчеркнул, что Москва также обеспокоена намерениями Франции предоставить свой «ядерный зонтик» другим странам Евросоюза. Кроме того, глава российской дипломатии заявил, что архитектуру безопасности Европы требуется пересмотреть.

« Растоптанный в евроатлантических построениях принцип равной и неделимой безопасности можно воплотить в жизнь в новой евразийской архитектуре . Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе», — написал он.

Когда РФ применит ядерное оружие?

В начале июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков раскрыл, при каких обстоятельствах Москва может применить ядерное оружие (ЯО). Он подчеркнул, что это произойдет в случае посягательства агрессора на российскую территорию.

«Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств», — заявил Рябков на полях Петербургского экономического форума.

Дипломат призвал «максимально серьезно» отнестись к предупреждениям Москвы.

« Это предупреждение, это сигнал, и надо относиться к этому максимально серьезно и не пытаться испытать на себе в прямом смысле слова, если говорить о наших противниках, решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами», — добавил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что условия применения ядерного оружия закреплены в «Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания».

Ядерное оружие в Финляндии

Проблема применения ядерного оружия в Европе оказалась в центре внимания после того, как парламент Финляндии 17 июня отменил действовавший почти 40 лет запрет на ввоз и хранение в стране ЯО .

В посольстве России в Хельсинки заявили, что этот шаг будет способствовать эскалации напряженности в Балтийско-Арктическом регионе.

«Безусловно, изменение финского законодательства в сфере ядерного оружия будет иметь серьезные негативные последствия, способствуя дальнейшей эскалации напряженности и деградации ситуации в сфере безопасности в Балтийско-Арктическом регионе», — приводит заявление дипмиссии РИА Новости.

В свою очередь, депутат Андрей Картаполов отметил, что находящееся на территории Финляндии ЯО будет приоритетной целью для такого же оружия Вооруженных сил России «со всеми вытекающими последствиями».

«После вступления Финляндии в НАТО ее безопасность резко уменьшилась. Реальных преференций от этого шага она не получила, а вот серьезные проблемы приобрела. Теперь им диктует условия руководство НАТО, и они вынуждены соглашаться с ними в угоду этим псевдорекомендациям, по сути, прямому шантажу, меняя свое законодательство», — цитирует его Life.ru.

Ядерное оружие у Киева

В МИД России также обращали внимание, что призывы к приобретению ядерного оружия озвучиваются и на Украине. Об этом ранее заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

« Тем временем на Украине вновь звучат призывы к приобретению ядерного оружия, причем с таких позиций теперь выступают не только политики, но и представители военно-промышленного комплекса . Утверждается, что страна готова к производству ядерного арсенала, а процесс создания подобных вооружений не представляет особой сложности для местных специалистов», — указала дипломат.

В прошлом Захарова уже подчеркивала, что появление у Киева ядерного оружия приведет к его прямому использованию.

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Monde в марте заявлял, что, если Киев не готовы принять в НАТО в рамках гарантий безопасности, тогда Украине нужно дать ядерное оружие.

Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва не допустит появления ядерного оружия у Киева , назвав это угрозой, на которую последует соответствующий ответ.

Ранее СВР России сообщала, что Париж и Лондон рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия — либо французской боевой части TN75 от ракеты М51.1, либо «грязной» бомбы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что эта информация будет учитываться в ходе переговоров по урегулированию конфликта.