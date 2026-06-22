Шойгу прибыл в Индию для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прилетел в Индию, чтобы принять участие во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Она пройдет во вторник, 23 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата Совбеза.

По ее информации, участники мероприятия обсудят пути усиления координации государств БРИКС в условиях формирования полицентричной архитектуры международных отношений, а также отдельные вопросы международной и региональной безопасности.

Также в пресс-службе заявили, что в этот же день Шойгу проведет несколько двусторонних встреч с главами делегаций ведущих стран БРИКС.

18 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин поучаствует в саммите БРИКС, который пройдет 12-13 сентября в Нью-Дели.

15 мая глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что интерес к вступлению в БРИКС проявляют различные страны. По его словам, в мире есть понимание того, что организация является прообразом будущего многополярного миропорядка.

Ранее Путин заявил о превосходстве БРИКС над G7.