В Кремле анонсировали участие Путина в саммите БРИКС в Индии

Ушаков: Путин примет участие в сентябрьском саммите БРИКС в Нью-Дели
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет 12-13 сентября в Нью-Дели. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

Путин посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Ушаков отметил, что после этого в текущем году лидеры встретятся еще как минимум три раза — на саммитах ШОС, БРИКС и АТЭС.

В частности, «предусматривается двусторонний контакт на саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября», сказал помощник президента.

16 мая газета El Mundo писала, что визит Путина в Китай почти сразу после поездки туда американского лидера Дональда Трампа свидетельствует о том, что Китай расставляет приоритеты во внешней политике.

Издание отметило, что если встреча Трампа с Си Цзиньпином стала попыткой стабилизировать отношения между США и Китаем, которые остаются крайне важными для экономики обеих стран, то приезд Путина говорит совсем о другом. Несмотря на видимое тактическое сближение с Соединенными Штатами, долгосрочный стратегический альянс с Россией остается одним из очевидных и центральных столпов внешней политики Китая, говорится в статье.

Ранее Путин послал миру сигнал о дружбе с Китаем.

 
