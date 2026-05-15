Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Лавров рассказал об интересе разных стран к БРИКС

Лавров заявил об интересе разных государств к вступлению в БРИКС
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Интерес к вступлению в БРИКС проявляют различные страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели, передает ТАСС.

В мире есть понимание того, что БРИКС — это прообраз будущего многополярного миропорядка, считает министр.

По его словам, он не видит падения интереса к объединению в результате давления западных стран, «которые, особенно Соединенные Штаты, публично объявили БРИКС чуть ли не главным противником прогресса, под которым понимается согласие всех с инициативами Вашингтона».

«И не вижу снижения интереса к тому, чтобы пополнить ряды нашего объединения как в плане членства, так и с точки зрения присоединения к группе стран-партнеров», — сказал Лавров.

Он добавил, что есть конкретные обращения стран по получению полноправного членства.

В феврале заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что БРИКС осознает риски давления со стороны США и будет создавать альтернативу всему, что Вашингтон может отключить «одним нажатием кнопки».

Ранее сообщалось, что США хотят выхода ЮАР из БРИКС.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!