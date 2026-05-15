Лавров рассказал об интересе разных стран к БРИКС

Лавров заявил об интересе разных государств к вступлению в БРИКС

Интерес к вступлению в БРИКС проявляют различные страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели, передает ТАСС.

В мире есть понимание того, что БРИКС — это прообраз будущего многополярного миропорядка, считает министр.

По его словам, он не видит падения интереса к объединению в результате давления западных стран, «которые, особенно Соединенные Штаты, публично объявили БРИКС чуть ли не главным противником прогресса, под которым понимается согласие всех с инициативами Вашингтона».

«И не вижу снижения интереса к тому, чтобы пополнить ряды нашего объединения как в плане членства, так и с точки зрения присоединения к группе стран-партнеров», — сказал Лавров.

Он добавил, что есть конкретные обращения стран по получению полноправного членства.

В феврале заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что БРИКС осознает риски давления со стороны США и будет создавать альтернативу всему, что Вашингтон может отключить «одним нажатием кнопки».

Ранее сообщалось, что США хотят выхода ЮАР из БРИКС.