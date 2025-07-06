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Путин заявил о превосходстве БРИКС над G7

Путин: БРИКС существенно превосходит G7 по экономике
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Гавриил Григоров/РИА Новости

БРИКС существенно превосходит страны «Большой семерки» (G7) по экономическим показателям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита БРИКС, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что на страны БРИКС приходится 40% мировой экономики. При этом совокупный ВВП по паритету покупательной способности достигает $77 трлн, подчеркнул российский лидер.

«Кстати, по этому показателю БРИКС существенно превосходит некоторые другие объединения, в том числе и Группу семи. Там $57 трлн», — сказал Путин.

Президент России добавил, что в настоящее время БРИКС продолжает углублять взаимодействие по ключевым направлениям. По словам Путина, авторитет и влияние объединения растет из года в год.

В июне Путин заявил о неизбежном росте доли стран БРИКС в мировой экономике. Глава государства отметил, что сегодня доля объединения составляет 40%. Он уверен, что этот показатель продолжит неизбежно расти.

Ранее Путин забыл про переводчика на саммите БРИКС.

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