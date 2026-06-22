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Политика

В Еврокомиссии оценили угрозы Зеленского Белоруссии

Спикер ЕК Хиппер не стала осуждать Украину за угрозы в адрес Белоруссии
Yiannis Kourtoglou/Reuters

Украина «имеет право» на «защиту», в том числе когда речь идет о действиях против Белоруссии. Об этом на брифинге заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, комментируя угрозы украинского президента Владимира Зеленского в сторону Минска.

Хиппер попросили дать оценку ультиматум Зеленского, который пригрозил Минску ударами в случае отказа убрать ретрансляторы со своей территории.

По словам Хиппер, Белоруссия якобы помогает России в конфликте на Украине и предпринимает «провокационные» действия против ЕС, включая нарушение воздушного пространства европейских стран. Также ЕС обвиняет Минск в использовании мигрантов для оказания давления на европейские страны, напомнила она.

«Мы не можем отвечать на вопрос, как Лукашенко должен или будет реагировать. О чем мы можем сказать, так это о позиции ЕС в отношении Беларуси, а именно о том, что Беларусь продолжает содействовать агрессивным действиям России в отношении Украины. Именно поэтому ЕС ввел санкции против режима Лукашенко и готов принимать дальнейшие меры, пока белорусские власти продолжают свои действия. И, конечно, Украина имеет право на защиту», — сказала представитель Еврокомиссии.

19 июня Зеленский дал президенту Белоруссии Александру Лукашенко неделю на то, чтобы он отвел от границы с Украиной технику, которая якобы помогает корректировать российские удары по объектам на Украине. В противном случае Зеленский пригрозил сделать это силами ВСУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Лукашенко обсудит эти угрозы с президентом России Владимиром Путиным. Также Песков подчеркнул, что Белоруссия в состоянии обеспечить свой суверенитет.

В июньском интервью телеканалу Al Arabiya Лукашенко отметил, что Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии и пытается провоцировать жителей страны.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Зеленский угрожает Белоруссии.

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