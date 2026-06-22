Колесник: Белоруссия может ответить на удар Украины так, что мало не покажется

Президент Украины Владимир Зеленский угрожает Белоруссии, чтобы развязать кровавый конфликт в центре Европы. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, угрозы Зеленского в адрес Минска подтверждают, что он не хочет переговоров о мире, тогда как украинский народ уже не хочет воевать.

Колесник считает, что Киев не решится ударить по территории Белоруссии из-за последствий. Зеленский понимает, что его действия приведут к усилению ударов по Украине, и уже с двух сторон, отметил парламентарий.

«Белоруссия обладает всеми видами оружия и может ответить так, что, скажу нежно, мало не покажется», — сказал Колесник.

22 июня депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Россия может дать жесткий ответ на потенциальное нападение Украины на Белоруссию. Он напомнил, что страны являются Союзным государством, и в 2021 году была утверждена общая обновленная доктрина для обеих стран. В ней зафиксированы принципы обороны и взгляды на обеспечение безопасности, указал депутат.

19 июня Зеленский заявил, что дает президенту Белоруссии Александру Лукашенко неделю, чтобы тот отвел от украинской границы технику, которая якобы помогает корректировать российские удары по объектам на территории Украины. Украинский лидер предупредил, что если Минск не отведет данную технику, это сделают украинские войска.

Ранее в Кремле прокомментировали угрозы Зеленского в адрес Белоруссии.