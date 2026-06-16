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Политика

Лукашенко объяснил жесткие высказывания в адрес Зеленского

Лукашенко: жесткие слова в адрес Зеленского вызваны его угрозами Белоруссии
РИА Новости/Reuters

Жесткие высказывания в адрес президента Украины Владимира Зеленского вызваны его угрозами нанести удары по Белоруссии и попыткой провоцировать белорусов. Об этом в интервью панарабскому телеканалу Al Arabiya, опубликованном на сайте БелТА, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Он отметил, что причиной стала угрожающая риторика Зеленского, который неоднократно заявлял о готовности наносить удары ракетами и беспилотниками по Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что он долгое время молчал, чему все удивлялись, но после угроз украинского президента вынужден был дать жесткий ответ.

Президент Белоруссии добавил, что если Зеленский обиделся на его резкие слова, то он извиняется перед ним. Но, заключил Лукашенко, его украинский коллега должен понимать, что в Белоруссии часто говорят: как поют, так и отпевают.

В апреле Зеленский пригрозил Лукашенко похищением, напомнив о судьбе президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее Зеленский язвительно прокомментировал предложение Лукашенко о встрече.

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