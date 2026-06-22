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Политика

В Совфеде назвали причины политического кризиса в Британии

Сенатор Косачев: политическая система Британии находится в глубочайшем упадке
Leon Neal/Reuters

Появление шестого премьер-министра Великобритании за последние 10 лет говорит о том, что политическая система страны находится «в глубочайшем упадке». Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, сегодня заголовки британских СМИ перечисляют различные причины политического кризиса в стране и говорят о «заговоре правых популистов», последствиях «Брекзита» и о проблемах с мигрантами. Однако реальные причины другие, считает сенатор.

«Всё, что угодно, но не главное: безумная поддержка киевского режима, на которую тратятся все деньги налогоплательщиков, соучастие в военных преступлениях Украины, санкции, чудовищная инфляция, цены на энергоресурсы, украинские беженцы, сидящие на пособиях британцев, общая неопределенность и боязнь завтрашнего дня. Именно это раскалывают Британию», — написал Косачев.

Сенатор подчеркнул, что в 2022 году у экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона «был шанс» спасти страну от этого кризиса, однако усилия англичан были направлены на срыв достигнутых договоренностей между Россией и Украиной. Также «нанесение стратегического поражения России» было поставлено выше «благополучия, мира и безопасности собственного населения, отметил Косачев. В итоге эта ошибочная стратегия привела «к закономерной расплате».

«Стармер уходит, завтра его имя уже никто не вспомнит. Сама по себе эта отставка не выведет британскую политику из кризиса. Ставка на разжигателей войны будет иметь разрушительные последствия для Соединенного Королевства и всей Европы», — заявил Косачев.

До этого сенатор подчеркнул, что отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера не скажется на русофобской политике Лондона.

22 июня Стармер объявил об уходе с поста лидера Лейбористской партии и главы правительства. Он объяснил свою отставку тем, что парламентская фракция Лейбористской партии больше не считает его лучшим кандидатом на следующих всеобщих выборах. Кандидатом на пост нового премьера называют бывшего мэра Манчестера Энди Бернема.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уход Стармера с поста вряд ли повлияет на отношения Москвы с Лондоном.

Ранее Стармер рассказал, чем займется после ухода с поста премьера Британии.

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