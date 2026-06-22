Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера не скажется на русофобской политике Лондона. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Он полагает, что Стармер был откровенно слабым премьером, и в этом смысле лишь подтверждал общую тенденцию радикального снижения качества руководителей стран Европы в последние годы.

Косачев предположил, что кто бы ни стал новым премьером Великобритании, Лондон не откажется от многовековой традиции русофобии, по его словам, прерывавшейся лишь единожды – в годы Второй мировой войны.

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что покинет пост лидера Лейбористской партии. Выступая перед сотрудниками и сторонниками, политик заявил, что избрание премьером два года назад стало самым большим достижением в его жизни. Тогда к власти впервые за 14 лет пришло лейбористское правительство.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее кот Ларри сделал неожиданное заявление о Стармере.