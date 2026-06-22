Бывший мэр Манчестера Энди Бернем, выразивший намерение побороться за пост премьер-министра Великобритании, принес присягу в качестве члена Палаты общин. Об этом сообщает газета The Guardian.

Бернем официально был приведен к присяге в качестве депутата от избирательного округа Мейкерфилд, где выиграл выборы на прошлой неделе.

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что покинет пост лидера Лейбористской партии. Выступая перед сотрудниками и сторонниками, политик заявил, что избрание премьером два года назад стало самым большим достижением в его жизни. Тогда к власти впервые за 14 лет пришло лейбористское правительство.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее глава РФПИ назвал отставку Стармера сигналом для разжигателей войны.