Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле оценили последствия отставки Стармера

Песков усомнился в улучшении отношений России с Британией после Стармера
Сергей Бобылев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уход Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании вряд ли повлияет на российско-британские отношения.

Он отметил, что тот никак не проявил себя с точки зрения отношений между Москвой и Лондоном. По словам Пескова, британский премьер последовательно выступал за сохранение нынешнего уровня двусторонних отношений, который он охарактеризовал как нулевой.

Песков также выразил сомнение, что после ухода Стармера позиция британского политического руководства в отношении России изменится. По его мнению, сейчас на политической арене Великобритании вряд ли найдется кто-либо, кто придерживался бы иного подхода к отношениям с Москвой.

В понедельник, 22 июня, Стармер объявил, что покинет пост лидера Лейбористской партии и главы правительства. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии дала понять, что не считает его лучшим кандидатом для руководства партией на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Подводя итоги своей работы, Стармер заявил, что «смог опровергнуть прогнозы критиков». По его словам, партии удалось избавиться от проблемы антисемитизма, восстановить доверие к своей экономической, оборонной и внешнеполитической повестке, а также сосредоточить работу на создании более справедливой страны с равными возможностями для всех граждан.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее премьер Британии едва не расплакался, говоря об отставке.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда вам не могут отказать в отпуске? 8 ситуаций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!