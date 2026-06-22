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Политика

Стармер рассказал, чем займется после ухода с поста премьера Британии

Стармер: после ухода с должности премьера буду уделять больше времени семье
Alastair Grant/Reuters

После ухода в отставку с поста премьер-министра Великобритании Кир Стармер планирует посвящать больше времени семье. Он этом он заявил в своей речи, пишет Guardian.

«Когда я уйду с самой важной должности в стране, то буду уделять больше времени самой важной работе: быть лучшим мужем для моей замечательной жены Вик, которая была моей опорой и в хорошие, и в плохие времена, и лучшим отцом для моих прекрасных детей, которые являются моей гордостью и радостью», — отметил он.

Стармер также подчеркнул, что окажет своему преемнику «полную и безоговорочную поддержку», и следующий премьер унаследует «более сильную и справедливую» Великобританию, чем та, которую принял он.

Также уходящий премьер рассказал, что прием заявок на выдвижение кандидатов в премьеры должен начаться 9 июля и завершиться к летнему перерыву. В случае проведения выборов это позволит избрать нового лидера до возобновления работы парламента в сентябре, пояснил он. Стармер подчеркнул, что останется у власти до завершения выборов и сделает все для того, чтобы обеспечить «упорядоченную передачу власти».

22 июня Стармер объявил об уходе с поста лидера Лейбористской партии и главы правительства. Свою отставку политик объяснил тем, что парламентская фракция Лейбористской партии больше не считает его лучшим кандидатом для руководства партией на следующих всеобщих выборах, и согласился с этим.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уход Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании вряд ли окажет влияния на отношения Москвы и Лондона.

Ранее эксперт оценил последствия отставки Стармера для Великобритании.

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