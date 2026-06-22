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Политика

Кир Стармер объявил об отставке

Премьер Британии Кир Стармер заявил об отставке с поста лидера лейбористов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что покинет пост лидера Лейбористской партии. Об этом сообщает The Guardian.

Выступая перед сотрудниками и сторонниками, Стармер заявил, что избрание премьер-министром два года назад стало самым большим достижением в его жизни. Он напомнил, что тогда к власти впервые за 14 лет пришло лейбористское правительство, что, по его словам, открыло новую страницу в истории страны и дало возможность изменить жизнь миллионов британцев.

Стармер отметил, что путь к этому «был непростым». По его словам, шесть лет назад он возглавил Лейбористскую партию, находившуюся в тяжелом политическом, финансовом и моральном положении. Он подчеркнул, что, несмотря на прогнозы о невозможности победы на всеобщих выборах, партии удалось добиться успеха.

Премьер также сообщил, что принимает решение об уходе с пониманием и уважением. По его словам, парламентская фракция Лейбористской партии дала понять, что не считает его лучшим кандидатом для руководства партией на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Стармер заявил, что все принимавшиеся им решения были направлены «на благо страны». В связи с этим он сообщил, что покинет пост лидера Лейбористской партии. Он также проинформировал короля Карла III о своем решении.

Подводя итоги своей работы, Стармер заявил, что «смог опровергнуть прогнозы критиков». По его словам, партии удалось избавиться от проблемы антисемитизма, восстановить доверие к своей экономической, оборонной и внешнеполитической повестке, а также сосредоточить работу на создании более справедливой страны с равными возможностями для всех граждан.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Лиз Трасс возглавляла правительство с 6 сентября по 25 октября 2022 года. Ее пребывание на посту продлилось 49 дней и стало самым коротким в истории британских премьер-министров. После ее отставки главой правительства стал Риши Сунак, который занимал должность с 25 октября 2022 года по 5 июля 2024 года, когда после победы лейбористов на всеобщих выборах премьер-министром был назначен Кир Стармер.

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