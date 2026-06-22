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Политика

В Польше обвинили Зеленского в отказе от контактов с Навроцким для решения проблем

Пресс-секретарь Леськевич: Зеленский дважды отказылся от контактов с Навроцким
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский за последнее время дважды отказался от контактов со своим польским коллегой Каролем Навроцким. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Польши Рафал Леськевич в социальной сети X.

«Заявления <...> Владимира Зеленского о том, что президент Польши Кароль Навроцкий не захотел с ним поговорить, чтобы прояснить вопрос о присвоении воинской части имени «героев УПА» (организация запрещена в России), не находят подтверждения в фактах», — написал представитель офиса польского лидера.

Леськевич уточнил, что Зеленский отказался от телефонного разговора с Навроцким, инициатором которого стала украинская сторона. Также Киев предложил провести встречу между главами государств, но, по словам пресс-секретаря, украинский лидер отказался и от нее.

19 июня Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения одному из подразделений ВСУ названия в честь деятелей Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России).

20 июня Зеленский отправил Польше курьером орден Белого орла. Министр канцелярии Навроцкого Ангелка Енджак назвала такое поведение украинского лидера оскорблением.

Кроме того, Зеленский заявил, что Навроцкий лишил его ордена из-за того, что польский президент хочет занять должность премьера и победить действующего премьер-министра Дональда Туска. Навроцкий подчеркнул, что споры Варшавы и Киева не имеют отношения к внутренней политике Польши.

Ранее в Польше заявили о нежелании Украины строить дружеские отношения.

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