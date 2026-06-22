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Политика

Зеленского обвинили в унижении Польши

Доктор Сибора: отправка Зеленским польского ордена курьером — унижение Польши
Christine Olsson/TT News Agency/Reuters

Отправка президентом Украины Владимиром Зеленским польского ордена Белого орла курьером является «очередным унижением» для Варшавы. Об этом изданию Wirtualna Polska заявил доктор исторических наук Януш Сибора.

«Отправка заказа курьером — это уже оскорбление этих знаков отличия. Когда-то их называли знаками почета. Думаю, можно было бы вернуть заказ достойно, с уважением к его статусу. Между тем, у нас есть фотография, на которой видно, как упаковывают посылку на фоне полок с пакетами. Это демонстративный и возмутительный жест», — отметил Сибора.

По его словам, орден отличается от медали престижем и символическим смыслом, и каждая сторона «должна уважать» его, «даже если возник политический спор».

Другой эксперт по дипломатическому протоколу также отметил, что украинская дипломатия «прибегает к резким словам и демонстративным жестам» по отношению к Польше, и если Зеленский не приедет на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске, то «ситуация станет еще более напряженной».

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла после того, как президент Украины присвоил одному из подразделений ВСУ название в честь деятелей Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России).

20 июня Зеленский сообщил, что отправил Польше курьером орден Белого орла. Министр канцелярии Навроцкого Ангешка Енджак посчитала такой способ отправления ордена является оскорблением.

Зеленский связал конфликт с Варшавой с внутриполитической ситуацией в Польше и отметил, что Навроцкий стремится к премьерскому креслу и к победе над действующим премьер-министром Дональдом Туском. Навроцкий заявил, что конфликт Варшавы и Киева не касается внутренней политики Польши.

Ранее глава МИД Украины пожаловался на рост антиукраинских настроений в Польше.

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