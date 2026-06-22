Зеленского обвинили в унижении Польши

Отправка президентом Украины Владимиром Зеленским польского ордена Белого орла курьером является «очередным унижением» для Варшавы. Об этом изданию Wirtualna Polska заявил доктор исторических наук Януш Сибора.

«Отправка заказа курьером — это уже оскорбление этих знаков отличия. Когда-то их называли знаками почета. Думаю, можно было бы вернуть заказ достойно, с уважением к его статусу. Между тем, у нас есть фотография, на которой видно, как упаковывают посылку на фоне полок с пакетами. Это демонстративный и возмутительный жест», — отметил Сибора.

По его словам, орден отличается от медали престижем и символическим смыслом, и каждая сторона «должна уважать» его, «даже если возник политический спор».

Другой эксперт по дипломатическому протоколу также отметил, что украинская дипломатия «прибегает к резким словам и демонстративным жестам» по отношению к Польше, и если Зеленский не приедет на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске, то «ситуация станет еще более напряженной».

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла после того, как президент Украины присвоил одному из подразделений ВСУ название в честь деятелей Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России).

20 июня Зеленский сообщил, что отправил Польше курьером орден Белого орла. Министр канцелярии Навроцкого Ангешка Енджак посчитала такой способ отправления ордена является оскорблением.

Зеленский связал конфликт с Варшавой с внутриполитической ситуацией в Польше и отметил, что Навроцкий стремится к премьерскому креслу и к победе над действующим премьер-министром Дональдом Туском. Навроцкий заявил, что конфликт Варшавы и Киева не касается внутренней политики Польши.

Ранее глава МИД Украины пожаловался на рост антиукраинских настроений в Польше.