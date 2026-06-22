Военкоры рассказали, где пройдет битва за Донбасс

«ВРВ»: в Славянске и Краматорске начнется главная битва за Донбасс

Заход российских войск в Славянск и Краматорск станет началом главной битвы за Донбасс. Об этом заявил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (ВРВ).

После взятия Константиновки главной задачей ВС РФ станет взятие Славянска и Краматорска. Потеря Украиной этой агломерации поставит точку в контроле над ДНР и всем Донбассе, пишет канал.

По его данным, российские войска находятся примерно в 10 км от окраин Славянска. При этом Украина готовится к наступлению РФ и вывозит предприятия из Славянска, Краматорска и Дружковки.

20 июня Минобороны России заявило, что российские войска за сутки взяли под контроль 94 здания в Константиновке. По данным ведомства, в данный момент в юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация групп 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ.

На следующий день ТАСС сообщил об эвакуации первых шести жителей Константиновки.

Ранее главком ВСУ сменил командира бригады в Константиновке.